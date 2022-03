JN é o título mais lido na versão impressa e online

JN Hoje às 17:14 Facebook

O "Jornal de Notícias" é o título de imprensa com maior audiência, de acordo com o Crosspress da Marktest, que conjuga os dois estudos de referência dos setores de imprensa e digital em Portugal, Bareme Imprensa e NetAudience.

O "Jornal de Notícias" destronou o "Correio da Manhã", tornando-se o título de imprensa mais lido do país, na edição impressa e nas edições digitais, com 49,6% de cobertura máxima, o que corresponde a 4,2 milhões de portugueses.

Isto significa que praticamente metade dos portugueses, com 15 e mais anos, residentes em Portugal Continental, leram ou consultaram o JN, no papel ou no digital.

Para este estudo foram consideradas a vaga de 2021 do Bareme Imprensa e de janeiro de 2022 do NetAudience. Recorde-se que o JN é o título de imprensa português cujo site é mais visitado (38,8% de cobertura, ou seja, 3,2 milhões de portugueses).

Há ainda outros títulos do Global Media Group em destaque neste estudo. O "Diário de Notícias", através do papel e do site, chega a 3.246 mil portugueses. Ocupa o quarto lugar.

Já o Dinheiro Vivo está na 5ª posição no ranking, sendo o título económico mais lido e consultado do país.

Nos desportivos, o jornal "O Jogo" chega a 2,2 milhões de portugueses, ou seja, mais de um quarto dos portugueses (26,3%).



Ainda no universo GMG, a "Men"s Health" obtém uma cobertura de 654 mil portugueses e a "Women"s Health" 521 mil.