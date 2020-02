JN entra em 2020 com recorde de audiência

Hoje às 16:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O site do Jornal de Notícias ultrapassou, em janeiro, a fasquia dos três milhões de leitores, o melhor resultado de sempre registado pelo painel NetAudience da Marktest.

No último mês, 3,05 milhões de pessoas passaram pelo site do Jornal de Notícias, que registou um crescimento de 267 mil leitores em relação a dezembro de 2019. Esta subida contribuiu para que o Global Media Group (que detém o Jornal de Notícias, O Jogo, TSF e Diário de Notícias, entre outros meios) registasse um recorde de audiência, com 4,067 milhões de pessoas de utilizadores nos seus sites.

Com este resultado, o Jornal de Notícias estabelece-se em terceiro lugar no ranking da netAudience, à frente do Notícias ao Minuto e Público, e o Global Media Group ascende ao segundo lugar entre as redes de informação nacionais. O ranking é liderado pelo jornal Correio da Manhã. A TVI ocupa a segunda posição.

O JN é o órgão de informação nacional com mais seguidores no Facebook (com cerca de 2,25 milhões de pessoas a fazerem gosto na página do jornal) e já ultrapassou os 150 mil seguidores no perfil de Instagram.