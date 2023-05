JN faz 135 anos e oferece um presente aos leitores

JN Hoje às 11:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas edições dos dias 1 e 2 de junho, será distribuída com o nosso jornal uma Torre dos Clérigos em miniatura. Tesoura, x-ato, régua e cola de papel é tudo quando precisa para montar a réplica de um dos monumentos mais visitados da cidade do Porto.

É já na próxima sexta-feira, dia 2 de junho, que o JN celebra 135 anos. Ao longo dos tempos, marcou o seu cunho no panorama da Imprensa nacional e continua, nos dias de hoje, a ser um dos órgãos de comunicação social com maior projeção no país, mantendo a publicação diária em papel e acompanhando, ao minuto, toda a informação relevante na edição online. Os aniversários são festas para viver com as famílias e com os amigos e, no nosso caso, não podemos deixar de convocar, também, aqueles que são a nossa razão de ser: os nossos leitores.

Também eles estão de parabéns, por trilharem este caminho lado a lado connosco, por se indignarem como nós perante as injustiças sociais, por nos alertarem para problemas que a todos afligem, por continuarem a abrir-nos a porta e a ajudar-nos, com os seus depoimentos, a fazer mais e melhor jornalismo.

PUB

Tal como aconteceu em 1991, o JN vai oferecer a quem comprar o jornal um presente que representa um dos ícones patrimoniais da cidade. Assim, as edições dos dias 1 e 2 de junho serão acompanhadas por uma maqueta da Torre dos Clérigos, um dos locais mais visitados do Porto, que os leitores vão poder montar.

Não é por acaso que associamos este monumento ao nosso aniversário. Precisamente no dia 2 de junho, no longínquo ano de 1732, foi lançada a primeira pedra da igreja. Na véspera, já a cidade se tinha preparado para anunciar o momento, acendendo luminárias nas casas dos membros da Irmandade dos Clérigos, em casas particulares e noutras comunidades religiosas. No dia propriamente dito, o Porto assistiu ao transporte da primeira pedra desde a igreja da Misericórdia, num ambiente de grande aparato cenográfico.

A data do nosso nascimento tem outras felizes coincidências com o conjunto marcado pela igreja, museu e torre. Nicolau Nasoni, o arquiteto que projetou os Clérigos, nasceu no dia 2 de junho, em 1691. Chegado ao Porto em 1725, para responder a uma encomenda de renovação estética na Sé Catedral - essas pinturas foram a sua primeira obra em Portugal -, dedicou uma boa parte da sua vida ao conjunto arquitetónico dos Clérigos, concluído em 1763, e deixou o seu nome associado a muitos outros monumentos, da cidade e da região. É nos Clérigos que está sepultado.

Por fim, é igualmente a 2 de junho que se comemora o Dia Nacional de Itália, país que viu nascer Nicolau Nasoni. Foi nesse dia, em 1946, que os italianos foram chamados a escolher, por via de referendo, como queriam ser governados. Nasceu assim a República da Itália, pondo fim ao reinado de Humberto II, que assumira a coroa a 9 de maio desse mesmo ano, quando o pai, Vítor Emanuel III, abdicou do trono.

Para nós e para os nossos leitores, o dia 2 de junho de 1888 é e sempre será uma data histórica. Temos 135 anos a comprová-lo.