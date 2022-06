JN foi o único jornal generalista a aumentar circulação impressa

JN Hoje às 20:46 Facebook

O Jornal de Notícias foi o único título de informação geral que conseguiu aumentar, no último ano, a sua circulação impressa paga, contrariando um movimento de erosão generalizada na imprensa em Portugal.

De acordo com o mais recente relatório da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), o JN vendeu, em média, 23.459 exemplares por edição entre janeiro e março, ou seja, mais 4,4% do que no período homólogo de 2021, ano ainda fortemente marcado pela pandemia. No primeiro trimestre do ano passado, o JN vendeu, em média, 22.472 exemplares por dia.

Se olharmos para a circulação digital paga, o JN também obteve um bom desempenho, na medida em que cresceu 23% nos primeiros três meses do ano relativamente ao ano anterior. Na circulação total, o JN obteve um crescimento de 7%, passando de 26648 para 28412 exemplares diários.

Analisando a globalidade dos títulos, o "Público", que recuou ligeiramente nas vendas em papel, tornou-se no jornal com maior circulação digital paga, destronando o "Expresso". Ainda assim, o semanário mantém-se como o jornal com maior circulação impressa paga. Já o "Correio da Manhã", que passou para segundo lugar no ranking, registou uma quebra de 8,8% na circulação impressa paga.

O "Diário de Notícias", que, tal como o JN, pertence ao Global Media Group (GMG), viu a sua circulação impressa paga diminuir 7,3%. Já o jornal desportivo "O Jogo", também do universo GMG, conseguiu aumentar a sua circulação impressa paga em 14% e na circulação digital total também aumentou a sua performance em 32%.