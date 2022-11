JN segura vendas em banca e sobe no digital

JN Hoje às 18:53 Facebook

O Jornal de Notícias conseguiu resistir ao cenário de erosão na venda de jornais e manteve a performance em banca no terceiro trimestre de 2022. De acordo com o mais recente relatório da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragens e Circulação (APCT), conhecido esta terça-feira, o JN até aumentou ligeiramente (0,2%) na circulação paga (banca+digital) face ao trimestre anterior.

Nas vendas em banca, o JN demonstrou igual resistência, ao ter aumentado em 0,6% a sua performance. Já nas assinaturas em papel, e comparando agora com o período homólogo, o aumento foi de quase de 10% face a 2021 (9,4%).

Olhando apenas para a circulação digital paga (assinaturas digitais), o jornal registou um crescimento de leitores, tanto no período homólogo (+2,7%), como face ao trimestre anterior (+1,5%).

De resto, a performance digital do Jornal de Notícias também se espelha na liderança das audiências online. O JN foi o jornal online com maior alcance em Portugal no mês de outubro, tendo chegado a mais de 3,1 milhões de leitores (36,7% do total). Os dados são do ranking netAudience, a ferramenta referência de medição de "reach" (alcance) na Internet, que mantém ainda o Global Media Group (GMG), de que o Jornal de Notícias faz parte, na liderança dos grupos de Comunicação Social com maior alcance (mais de 4,4 milhões de pessoas).