JN Todos prossegue leitura de jornais mas agora à distância

Na fase de arranque da iniciativa em modo remoto, estão envolvidas mais de 50 pessoas, entre idosos e jovens.

O projeto JN Todos, que está a ser desenvolvido em Vila Nova de Gaia fruto de uma parceria entre a Associação JN Solidário e a autarquia local, reformulou a sua principal iniciativa devido à pandemia da Covid-19. Assim, e para que os utentes dos centros de dia que estão em isolamento social não fiquem sem acesso às notícias, as leituras críticas de jornais são agora feitas em modo remoto, com recurso às novas tecnologias.

Na segurança das suas casas, os idosos podem ficar a par da atualidade através de um simples telefonema. Do outro lado da linha estará um jovem pertencente ao leque de voluntários que a Câmara de Gaia congregou para este período de confinamento e, em simultâneo, a equipa do projeto fará a retaguarda informativa em videoconferência com esse jovem.

Dirigido à população idosa do concelho, o JN Todos adaptou-se às contingências atuais para continuar a levar a melhor informação ao maior número de leitores possível. Na fase de arranque desta nova modalidade de debater as notícias, iniciada ontem, estão envolvidas mais de 50 pessoas.

Para já, os beneficiários desta ação são utentes de centros de dia e moradores de bairros camarários que já haviam participado nas sessões de leitura presenciais. Mas a iniciativa pode chegar a muitos outros idosos enquanto vigorar o estado de emergência, pelo que as instituições sociais do concelho, as juntas de freguesia ou qualquer pessoa a título individual podem fazer chegar pedidos de inscrição através do endereço de email jnsolidario@jn.pt ou do número 912 515 855.

diferentes gerações

Além de canalizar de forma simples a informação para quem mais precisa e atualmente está ainda mais isolado, o projeto mantém o objetivo de envolver diversas gerações. O lema, agora, é "Fique em casa. Temos alguém disponível deste lado da linha!"

Em execução desde junho de 2019, o projeto JN Todos resulta de uma candidatura a fundos comunitários e prolongará as atividades até julho do próximo ano. Além das leituras críticas de jornais, fazem parte do programa workshops de partilha de conhecimentos e ações de voluntariado no domicílio, a retomar quando forem ultrapassadas as circunstâncias criadas pelo novo coronavírus.

SABER MAIS

Tema incontornável

Na primeira sessão de leitura à distância, um voluntário falou ao telefone com cinco idosos residentes num bairro de Perosinho. Como é natural nesta altura, com todos eles o tema de conversa foi a Covid-19.

Receios e conselhos

Alguns mais receosos do que outros, os interlocutores parecem estar bem cientes dos perigos e dos cuidados que devem ter. Ainda assim, o voluntário e a equipa do projeto têm também conselhos a dar.