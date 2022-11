JN volta a ser o jornal online mais lido em Portugal

JN Hoje às 17:00 Facebook

O "Jornal de Notícias" foi o jornal online com maior alcance em Portugal no mês de outubro, tendo chegado a mais de 3,1 milhões de leitores (36,7% do total).

A TSF continua a ser a rádio portuguesa com maior alcance

Os dados são do Ranking netAudience, a ferramenta referência de medição de "reach" (alcance) na Internet, que mantém ainda o Global Media Group (GMG) na liderança dos grupos de comunicação social com maior alcance (mais de 4,4 milhões de pessoas). A posição é superada apenas pela rede Nónio, que chegou a mais de 5,4 milhões de utilizadores.

A "TSF" continua a ser a estação de rádio que chega a mais pessoas em Portugal, sendo que, no mês passado, conquistou o melhor resultado do ano (crescimento de 26%), passando da 15.ª para a 11.ª posição, com um alcance superior a 1,6 milhões.

Nas marcas desportivas, "O Jogo" manteve a liderança e superou os números alcançados durante os restantes meses do ano, tendo chegado a mais de 1,7 milhões de pessoas.

Já o DN surge no 9.º lugar da tabela, ultrapassando os 2,1 milhões de leitores e, depois de em setembro ter registado o melhor resultado de 2022, o "Dinheiro Vivo", marca de informação económica do grupo, voltou a chegar a mais de 1,5 milhões de leitores.

O Jogo mantém a liderança nos desportivos

Destaque ainda para as revistas do Global Media Group "Men's Health" e "Women's Health", em 24.º e 37.º lugares, com um alcance de 832 mil e 278 mil leitores, respetivamente.



A "Men's Health" também atingiu o melhor registo de alcance de 2022.

Já o "Motor 24" conquistou 361 mil pessoas, ocupando o 34.º lugar do ranking, que é liderado pela TVI e pela SIC, que incluem informação e entretenimento, com um alcance superior a 3,8 e 3,3 milhões, respetivamente.