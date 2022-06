Jornalistas da "Notícias Magazine" distinguidas em prémio sobre direitos da criança

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 17:30 Facebook

Trabalhos de Ana Tulha e Cláudia Pinto em destaque no prémio de jornalismo "Os Direitos da Criança em Notícia", promovido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

As jornalistas Ana Tulha e Cláudia Pinto, da "Notícias Magazine", conquistaram menções honrosas na categoria de Imprensa Nacional/Online do prémio de jornalismo "Os Direitos da Criança em Notícia", promovido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

A reportagem intitulada "Agarrar o futuro depois de uma infância suspensa", da jornalista Cláudia Pinto, aborda o processo de superação de crianças institucionalizadas. Serve de "alerta para que se tenha mais empatia por estas crianças e jovens, muitas vezes discriminados na escola e com barreiras sociais diárias", comenta a premiada. Já Ana Tulha conquista a distinção com "Filhos que são armas numa guerra a dois", dando a conhecer casos de alienação parental descritos pela jornalista como "um verdadeiro soco no estômago" que inspira "uma reflexão profunda".

Na mesma categoria foram premiadas com o primeiro lugar a jornalista Joana Pereira Bastos, do jornal Expresso, e Sílvia Caneco, da revista Visão. O objetivo do concurso, atualmente na oitava edição, é promover visões "que tenham em conta a promoção e divulgação dos direitos da criança". A entrega de prémios decorreu nesta quarta-feira, Dia da Criança, no Teatro da Trindade, em Lisboa. O prémio de jornalismo é promovido pelo Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens e apoiado pela Sociedade Portuguesa de Autores.