José Fragoso é o novo Diretor de Informação da RTP

O diretor de programas da estação pública vai substituir na Informação a jornalista Maria Flor Pedroso, que se demitiu no início desta semana.

José Fragoso vai substituir Maria Flor Pedroso na Direção de Informação da RTP. O JN sabe que o atual diretor de Programas, que ainda esta quarta-feira, apresentou as novidades da Programação para o Natal e Ano Novo, é o nome eleito pelo Conselho de Administração do canal do Estado.

Além liderar a nova pasta, o profissional que já foi diretor de programas da TVI e fundador e diretor da TSF, além de ter desempenhado cargos de chefia na SIC, será Diretor-Geral, uma medida que uma fonte da RTP aponta como "pacífica", mesmo entre "o Conselho de Redação". "Sim, é verdade, fala-se muito no Fragoso nos corredores, especulam-se outros nomes para a equipa que vai constituir, mas o nome dele aparece à frente para liderar a Informação", refere outra fonte da redação ao JN.

José Fragoso, cujo nome terá de ser aprovado pela Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), que tem um parecer vinculativo, será o responsável pela escolha da restante direção de informação.

Carlos Daniel, Adília Godinho e António José Teixeira integram a equipa como diretores-adjuntos, mantendo-se este último no cargo.

A equipa é ainda composta pelos subdiretores Hugo Gilberto, Joana Garcia e Rui Romano, nomes que já integravam a estrutura da direção anterior.

Hugo Gilberto mantém-se na direção, mas agora como subdiretor (anteriormente era diretor-adjunto).

Recorde-se que Maria Flor Pedroso entregou a demissão no início da semana depois de uma "guerra" a duas frentes com a jornalista Sandra Felgueiras: primeiro, por ter adiado uma reportagem do "Sexta às 9" sobre o lítio para depois das eleições Legislativas e, mais recentemente, a jornalista acusou a responsável demissionária da Informação de passar informações para o alvo de uma reportagem e, assim, comprometer o trabalho.