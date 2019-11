Judite de Sousa abandona a TVI

Hoje às 16:00 Facebook

A jornalista da TVI anunciou, esta quarta-feira, a saída do canal televisivo.

"Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI", escreveu no Instagram. A trabalhar há oito anos no canal de Queluz de Baixo, a jornalista admitiu que "os últimos anos foram particularmente difíceis", reconhecendo, ainda assim, os "sinais de conforto" que encontrou "em palavras ou na reserva do silêncio".

Na mensagem de despedida, agradeceu a José Alberto Carvalho, com quem trabalha naquele canal desde 2011 e a Sérgio Figueiredo, diretor de informação. "Finalmente, uma palavra aos espectadores da TVI cujo carinho e apoio nunca me faltaram", escreveu.

Judite de Sousa, que desempenhava o cargo de diretora-adjunta de informação, começou a carreira na RTP onde permaneceu durante 30 anos até se mudar para a TVI.