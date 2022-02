Kasha vence "Big Brother Famosos"

No duelo de músicos na final do "Big Brother Famosos", Kasha levou a melhor sobre Jorge Guerreiro e venceu o "reality show" da TVI.

Ao final de oito semanas de competição no "reality show" da TVI, os telespetadores escolheram Kasha para ser o grande vencedor do "Big Brother Famosos". Ganhou, em cima da meta, a outro músico, Jorge Guerreiro. A concluir o pódio ficou Catarina Siqueira, com 21% dos votos, equanto Marta Gil, uma das favoritas, ficou no quarto lugar, com apenas 15%. O quinto e último classificado foi Jardel, que obteve 11% das votações.

Depois de, nos últimos anos, ter lutado contra a dependência do álcool e das drogas, o antigo jogador de F. C. Porto e Sporting garante que ganhou uma nova vida fechado na "casa mais vigiada do país". "A minha mente está limpa, mas cá fora vai ser mais desafiante. O medo existe, mas estes meses serviram para pensar e tirar conclusões para ser uma pessoa melhor", disse o antigo goleador à apresentadora Cristina Ferreira.

A gala ficou, ainda, marcada pela presença de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida. O ex-presidente do Sporting garantiu, quando foi expulso, que não voltaria à Venda do Pinheiro, mas neste sábado à noite esteve em estúdio antes de rumar a Chaves com a namorada, para mais uma apresentação como DJ.

"Estou mais feliz do que quando cheguei. Só me faltou a Liliana na expulsão. Valeu a pena para nos conhecermos", afirmou Bruno de Carvalho. A ex-Non Stop, que cantou, em direto, a música "Vives sem Mim", acrescentou: "O amor está a ser alimentado, faz-nos sentir vivos, a nossa relação é uma bênção". Leandro foi o único ex-participante a não estar presente na Venda do Pinheiro, por estar infetado com covid-19.

Neste domingo começa mais um "Big Brother Famosos", que promete reunir nomes como Nuno Graciano, o palhaço Batatinha, José Castelo Branco, entre outras caras conhecidas do público.