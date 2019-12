Leitores podem ilustrar capa de Natal do JN

Hoje às 19:00 Facebook

Mais um Natal, a mesma tradição. Este ano, os leitores do JN voltam a ter a possibilidade de ilustrar a capa da edição de 25 de dezembro, dia de Natal. Decidimos dar folga ao nosso Diretor de Arte e renovamos o apelo a todos os que queiram ver o seu talento ser notícia no país e no Mundo. Este é o quinto ano que o Jornal de Notícias promove esta iniciativa. No ano passado, o vencedor foi Rui Duarte, artista plástico e professor de Educação Visual.

Os trabalhos podem ser verticais ou horizontais, terão de ser completamente originais e ter como medidas de referência 21 por 29 centímetros.

Deverão ser entregues até às 24 horas de 18 de dezembro, em papel ou formato digital, por correio ou em mão (no endereço Rua de Gonçalo Cristóvão, 195-219, 4049-011 Porto), ou através do e-mail arte@jn.pt. Os trabalhos remetidos por e-mail deverão ser entregues em formato JPG ou PDF, com 200 dpi de resolução e preferencialmente nas medidas e proporções assinaladas anteriormente.

À parte destas regras, não há limites. De idade ou criatividade.

Consulte o regulamento aqui.