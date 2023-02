Maria Rueff regressa à rádio e o humor está de volta à TSF

JN/Agências Hoje às 08:31 Facebook

Na semana em que comemora 35 anos, a TSF apresenta uma nova grelha. O principal destaque vai para o regresso do humor à manhã da TSF. Maria Rueff está de volta à antena já nos inícios de março para interpretar textos de diversos escritores portugueses, que vão refletir o país através do olhar crítico, satírico ou reflexivo. Manuel Monteiro, Afonso Cruz e Tolentino de Mendonça são alguns dos escritores que se juntam nesta aventura. Vão escrever em cima da espuma dos dias para nos manter acordados para a realidade.

Domingos de Andrade, diretor da TSF, fala numa "nova forma de humor na rádio, com palavras escritas de propósito para serem ditas". O humor está no ar de segunda a sexta, depois das 8 horas, com repetição ao fim da tarde e compacto ao fim de semana.

Há mais três programas novos, de debate político e social.

A TSF nomeou Miguel Poiares Maduro e Graça Fonseca como titulares do Ministério do Futuro. Com moderação de Filipe Santa Bárbara, um frente a frente, à terça-feira, depois das 13 horas, com duas visões do mundo atual e dos dias que estão para vir.

A Lei da Paridade está representada no novo programa de debate, com estreia marcada para os sábados. Rita Carvalho Pereira modera a conversa de três jovens mulheres, Rita Saias, a humanista não alinhada, Adriana Cardoso, a centrista da Big Pharma, e Leonor Rosas, a esquerdista irremediável.

Ao domingo, três novos protagonistas sub 35, discutem política e outros assuntos com Francisco Nascimento, num debate que vai ficar conhecido como Minoria Absoluta.

Na opinião do diretor da TSF, "é fundamental a rádio abrir a antena a novos protagonistas, que serão os decisores de amanhã". Os 35 anos da rádio são celebrados a olhar para o futuro, um futuro cimentado no ADN único e irrepetível da TSF, explica Domingos de Andrade, que assume com orgulho a história da TSF, o primeiro "canal de notícias em Portugal".

Antes das seis da tarde, vamos ao encontro de Manuel Costa Monteiro e Mário Fernando, duas vozes da rádio que reviram o baú das memórias e escolhem uma música. De segunda a sexta feira, a TSF viaja no tempo e vai ao encontro de discos perdidos, esquecidos ou ignorados. Mas que vale a pena ouvir de novo. Tem um compacto ao fim de semana.

Ainda antes das seis da tarde, de segunda a sexta, abrimos a Carteira Virtual, para uma pergunta simples e uma resposta clara sobre a nova era da economia digital, do dinheiro virtual, e das cripto moedas. Um manual de economia digital com José Milheiro e Nuno Silva Vieira.

Ao fim da tarde, Ana Cristina Henriques conduz as notícias. A TSF reforça a informação no período em que os portugueses regressam a casa. Além das notícias das 19 horas, que ganham espaço em antena, de segunda a quinta, os jornalistas Joana Petiz, Afonso Camões, Leonídio Paulo Ferreira e Rafael Barbosa tiram a temperatura ao estado do país e do mundo, da sociedade e da política, do internacional e da economia. Sem medo de ofender. Artur Carvalho conduz a conversa e toma conta do termómetro.

Na grelha, continuam A Espantosa Realidade das coisas, com Fernando Alves, Paulo Pedroso e Rita Figueiras; Uma questão de ADN, conduzido por Teresa Dias Mendes; os programas de atualidade internacional O Estado do Sítio e Mapa Mundo, de Ricardo Alexandre; e a proposta de Fernando Alves e José Guerreiro, Por onde nos levam os caminhos.

Na semana que marca os 35 anos da TSF, a manhã da rádio sai do estúdio e vai ao fim da rua... arranca segunda feira, no Chiado, viaja num autocarro da Carris, entra no Metro do Porto, vai ao Bolhão e acaba a semana n'A Brasileira, em Braga.

A TSF é a rádio mais escutada através das plataformas digitais, em tsf.pt e todos os programas estão disponíveis nas plataformas de podcast. 35 anos depois, a rádio que mudou a rádio continua a inovar. Porque tudo o que se passa, passa na TSF.