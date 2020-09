Mário Ferreira apresenta queixa contra Cofina na ERC

JN Hoje às 21:34 Facebook

O empresário Mário Ferreira entregou esta segunda-feira uma queixa contra a Cofina, dona do Correio da Manhã, na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

Segundo explicou à TSF o acionista da Media Capital, o motivo da denúncia são os "ataques" de que tem vindo a ser alvo e que, no seu entender, visam "condicionar decisões da ERC e CMVM [Comissão de Mercados e Valores Mobiliários]".

"Ao longo de meses temos sido vítimas de ataques, notícias do grupo Cofina e das suas diversas publicações, que são já mais de 250 - e essas só relacionadas à minha pessoa, para não falar sobre as notícias da Media Capital. Temos estado em silêncio, optámos por isso, respeitando as competências do regulador para ver se teriam alguma intervenção", disse Mário Ferreira à TSF.

Como essa intervenção do regulador "não aconteceu", ontem o empresário decidiu solicitar uma "intervenção urgente da ERC na adoção de medidas que assegurem as regras legais, éticas e deontológicas que regem o exercício da liberdade de imprensa, que a Cofina optou por não usar".

Para Mário Ferreira, os ataques da Cofina têm como objetivo "condicionar decisões da ERC e CMVM" pois "os acionistas da Cofina querem ainda, em total desespero, comprar o remanescente das ações da Prisa, que detinha a Media Capital".

Refira-se que, depois de a dona do Correio da Manhã ter desistido da compra da Media Capital, o empresário Mário Ferreira comprou 30% da dona da TVI e Rádio Comercial.