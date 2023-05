Massacre em Mariupol, racismo nos EUA e crianças migrantes levam Pulitzer

JN Hoje às 22:08 Facebook

Trabalhos sobre a guerra na Ucrânia, a política de imigração da Administração Trump e as restrições ao aborto nos Estados Unidos foram distinguidos com os prémios mais importantes de jornalismo no país.

Os vencedores do Prémio Pulitzer 2023 - a mais prestigiada distinção de jornalismo dos Estados Unidos, atribuída pela Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque - foram anunciados esta segunda-feira. Entre as 15 categorias, foram premiados trabalhos que retrataram a guerra na Ucrânia, casos de racismo e as políticas de imigração dos EUA durante a era Trump.

Na categoria de Serviço Público, o prémio foi para uma reportagem da agência de notícias Associated Press, sobre o massacre de civis na cidade ucraniana de Mariupol. O "Los Angeles Times" venceu na categoria de Última Hora, por revelar uma conversa entre funcionários do poder local, em que foram veiculados comentários racistas, e que espoletou uma série de peças aprofundando as questões raciais e o impacto destas na política local.

O Pulitzer da reportagem investigativa foi para uma equipa do "The Wall Street Journal", por relatar conflitos de interesses financeiros entre funcionários de 50 agências federais, e o da reportagem explicativa foi para a jornalista Caitlin Dickerson, da revista"The Atlantic", por expôr a política de imigração do Governo de Donald Trump, sob a qual crianças migrantes foram separadas à força dos seus pais, sofrendo abusos que persistiram sob o atual Executivo.

Caroline Kitchener, do "The Washington Post", venceu o prémio Pulitzer por uma reportagem que abordou as consequências do caso "Roe contra Wade" (processo judicial de 1973 sobre a liberdade individual de mulheres grávidas). A publicação contou a história de uma adolescente do Texas que deu à luz gémeos depois de ter sido impedida de fazer um aborto pelas novas restriçes impostas no Estado conservador.