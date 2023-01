Morreu António Amorim, antigo diretor de informação da Lusa

JN/Agências Hoje às 19:35 Facebook

O antigo diretor de informação da agência Lusa António Amorim morreu, no domingo, aos 78 anos, informou a família esta quarta-feira.

António Amorim foi diretor de informação da agência portuguesa de notícias, entre 1994 e 1996, e durante a maior parte do seu percurso profissional foi delegado da Lusa no Norte do país, cargo que ocupou até se aposentar.

Reconhecido pela redação como "um homem de rigor no estilo e no conteúdo", António Amorim dedicou toda a vida profissional ao jornalismo.

Começou antes do 25 de Abril na revista Flama, ingressou na ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa) e mais tarde na NP - Notícias de Portugal, onde foi responsável, entre outras áreas, pelo serviço para as comunidades portuguesas no exterior.

Com a extinção da ANOP e da NP, surgiu a Lusa, onde António Amorim passou a ser delegado no Norte de Portugal, foi diretor de informação e voltou às funções no distrito do Porto, zona de onde era natural, concretamente de Santa Marinha do Zêzere, Baião.

Na segunda-feira terá lugar uma missa em memória de António Amorim, às 17.30 horas, na Igreja dos Santos Mártires, Rua Serpa Pinto, ao Chiado, em Lisboa.