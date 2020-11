Morreu com covid-19 o jornalista e escritor Artur Portela Filho

JN/Agências Hoje às 23:16 Facebook

O jornalista e escritor Artur Portela, conhecido como Artur Portela Filho, morreu esta terça-feira aos 83 anos em Abrantes.

De acordo com fonte da família, o autor foi hospitalizado em Abrantes com diagnóstico de pneumonia e infecção com covid-19.

Jornalista, escritor, investigador, Artur Portela nasceu numa família de jornalistas, herdou do pai o nome, mas assinava Artur Portela Filho.

Fundou e dirigiu nos anos 1970 o Jornal Novo, passou pela redação de vários meios de comunicação, como Diário de Lisboa, A Capital, TSF e RTP.

Com formação em História, Artur Portela Filho publicou contos, crónicas, romance e ensaios.