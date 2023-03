Morreu Luís Silva, antigo dono do JN, DN e TSF

Hoje às 12:11 Facebook

Morreu neste sábado Luís Silva, antigo proprietário da Lusomundo, empresa que deteve, no início dos anos 2000, o JN, DN e a rádio TSF, antes da venda à PT Multimédia destes títulos.

O velório vai ter lugar domingo, a partir das 18.30, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, com uma missa a ser rezada pelo capelão da Força Aérea, às 1.9.30 horas. A missa de corpo presente terá lugar na segunda-feira às 13.30 horas, segundo revela o DN.

Luís Silva, em conjunto com a mulher, Maria Perpétua Bordalo, era em 2012 a 10.ª pessoa mais rica de Portugal, com uma fortuna avaliada em 521 milhões de euros. Ficou conhecido como ex-proprietário da Lusomundo, o grupo mais tarde adquirido pela Portugal Telecom. "Luís Silva, açoriano de raiz e piloto da Força Aérea, ganhou relevo na área dos cinemas e de média, embora tenha progressivamente desinvestido no sector", segundo escrevia, em 2012, o jornal digital Dinheiro Vivo.