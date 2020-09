Morreu o jornalista Vicente Jorge Silva

Hoje às 10:13 Facebook

O jornalista Vicente Jorge Silva morreu esta madrugada.

Foi o primeiro diretor do jornal "Público", que avança a notícia, esta terça-feira.

Vicente Jorge Silva nasceu no Funchal, na Madeira, a 8 de novembro de 1945 (tinha 74 anos), filho e neto de fotógrafos.

Como jornalista, distinguiu-se no "Comércio do Funchal" e como diretor da revista do semanário "Expresso", antes de sair, com um punhado de colegas, para fundar o jornal "Publico", que saiu para as bancas em março de 1990.

Vicente Jorge Silva marcou uma geração no jornalismo em Portugal, sendo dele a polémica expressão "geração rasca", num editorial que assinou aquando das manifestações estudantis contra a então ministra da Educação do Governo de Aníbal Cavaco Silva, Manuela Ferreira Leite.

Jornalista e realizador, Vicente Jorge Silva era um apaixonado por cinema, mas acabou por fazer carreira no jornalismo, tendo ainda sido deputado, uma experiência da qual não gostou.

Como realizador de cinema foi autor de "O Limite e as Horas" (1961), "O Discurso do Poder" (1976), "Vicente Fotógrafo" (1978), "Bicicleta - Ou o Tempo Que a Terra Esqueceu" (1979) e "A Ilha de Colombo (1997)". Porto Santo (1997), seu último trabalho no cinema, foi exibido no Festival Internacional de Genebra.