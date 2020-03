Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:00 Facebook

Depois de Donald Trump ter declarado "estado de emergência" nos EUA, a Netflix decidiu suspender as gravações de algumas produções, como o caso de "Stranger Things", uma das séries mais populares da plataforma.

Esta sexta-feira, Donald Trump, presidente dos EUA, declarou "estado de emergência" devido ao surto do novo coronavírus e a Netflix não demorou a tomar medidas. A plataforma de streaming decidiu suspender todas as gravações de filmes e séries realizados nos EUA e Canadá. Assim, as produções da quarta temporada de "Stranger Things", bem como da série "Grace and Frankie" e do filme de comédia "The Prom", foram suspensas pelo menos por duas semanas "em função das restrições governamentais e das precauções de saúde e segurança".

Outras produções como "The Witcher", gravada em Inglaterra, continuam, por enquanto, a decorrer normalmente. Também a Warner Bros suspendeu as gravações e produções de mais de 70 séries, que incluem episódios conclusivos de conteúdos em emissão e episódios pilotos para aprovação para a temporada de outono.

"Stranger Things", recentemente renovada para a quarta temporada, conta as aventuras de Will, Eleven, Dustin, Mike e Max em Hawkins, nos anos 80. Em 2019, na altura que estreou a terceira temporada, a produção da Netflix bateu recordes: tornou-se na série mais vista da plataforma, ao ser vista por mais de 40 milhões de pessoas em apenas quatro dias. Millie Bobby Brown, que dá vida a Eleven, esteve em Portugal em setembro, na Comic Con.