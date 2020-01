"Notícias Magazine" de novo premiada pelos consumidores

Hoje às 15:41 Facebook

A "Notícias Magazine" foi distinguida pela Escolha do Consumidor 2020 como uma das melhores marcas do país. A "Men"s Health" e a "TSF", também da Global Media Group, à qual pertence o "Jornal de Notícias", foram dois dos outros títulos premiados. A cerimónia de entrega de prémios realiza-se na quinta-feira no Capitólio, em Lisboa.

No âmbito da 8.ª edição daquele que é o maior projeto de avaliação de marcas em Portugal, cerca de 20 mil consumidores avaliaram 913 marcas de vários setores, entre os quais Comunicação Social, Alimentação, Produtos, Automóvel e Telecomunicações, com base na sua performance em 2019.



Como resultado de um processo que permite aferir quais as marcas que apresentaram maiores níveis de satisfação e intenção de compra ou recomendação, a Escolha do Consumidor premiou este ano 154 marcas. Na categoria de Imprensa de Lazer, destaque para a revista "Notícias Magazine", nas bancas com o JN aos domingos, que se evidenciou face a marcas concorrentes como as revistas "Fugas" e "Ípsilon", do Público, a "TimeOut" e a "Magazine b,i.".

Ainda no universo da família Global Media Group, a "Men"s Health" foi também premiada, tendo conquistado mais confiança junto dos consumidores do que a "Sportlife" e a "GQ", na categoria de Imprensa Lifestyle Masculina. E na categoria de Rádio - Informação, a TSF foi eleita a preferida, à frente da Antena 1 e da Renascença.

A "Notícias Magazine" e a "Men"s Health" já tinham sido premiadas com o mesmo galardão no ano passado.