Notícias Magazine e Evasões receberam prémio "Escolha do Consumidor"

O prémio "Escolha do Consumidor" foi entregue, esta quarta-feira, à "Notícias Magazine" e à Evasões, revistas distribuídas com o "Jornal de Notícias" e o "Diário de Notícias".

A primeira, publicada ao domingo com os dois matutinos, foi distinguida com o prémio de melhor revista de lazer, pelo sexto ano consecutivo. Já a "Evasões", publicada todas as sextas-feiras com os dos jornais, foi considerada a melhor revista de viagens de Portugal.

Na cerimónia, que teve lugar na Casa Indulgent, no Porto, marcou presença Pedro Ivo Carvalho, diretor-adjunto do JN. Os galardões foram entregues por José Borralho e Paula Matias, respetivamente CEO e diretora-geral da Escolha do Consumidor. Esta é a primeira vez que a Escolha do Consumidor efetua este tipo de distinções no Porto.

Estes foram apenas dois dos títulos premiados do universo Global Media Group. A TSF venceu na categoria de rádio e a "Men"s Health" foi eleita a melhor revista de lifestyle masculina.

Estes prémios resultam da escolha de cerca de 20 mil consumidores, que avaliaram 913 marcas de vários setores.