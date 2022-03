Nova grelha da TSF traz reforço dos espaços de debate e opinião

"Viagem a Portugal", de Fernando Alves, e dois novos programas da autoria de Luís Osório entre as principais apostas da estação radiofónica.

Com os olhos postos no Mundo, mas cada vez mais focada no objetivo de "levar a rádio ainda para mais perto das pessoas", a TSF arranca, este domingo, com uma nova grelha da programação, marcada por um claro reforço nos espaços de debate e opinião.

Para o diretor da TSF e diretor-geral editorial do Global Media Group, Domingos de Andrade, o objetivo consiste em aliar a pluralidade característica da emissora com um enfoque no plano individual. Assim, à "necessidade de informar a urgência destes dias com o rigor que caracteriza o ADN da TSF", junta-se também o propósito de acompanhar os ouvintes "não apenas enquanto conduzem, mas ainda no tempo que passam em casa".

Das várias novidades que fazem parte das apostas da estação noticiosa, um dos principais destaques recai sobre a nova aventura radiofónica de Fernando Alves. No ano do centenário de José Saramago, o jornalista vai recriar a sua "Viagem a Portugal", adotando como divisa uma regra que o próprio romancista estabeleceu quando escreveu o livro, em 1979: "De terra em terra deverei dar muita atenção ao que for igual e ao que for diferente".

Nesta "saramaguiana peregrinação", como a apelida, Fernando Alves revela que "o viajante que sou fará a sua própria viagem, "sabendo que não raras vezes me perderei, tomando atalhos que ele não tomou".

Outra das apostas passa pelo jornalista e escritor Luís Osório, que terá dois programas em antena. O primeiro, "Bilhete postal", consiste na adaptação da rubrica que assina há anos nas redes sociais com o título de "Bilhete do dia", e traduz-se num curto texto dedicado a uma personalidade da vida pública nacional, qualquer que seja a sua área.

Por sua vez, no programa "Entre nós" - transmitido uma vez por semana no horário noturno - pretende-se criar um espaço de proximidade entre o jornalista e os entrevistados.

Em ligação permanente com o estado do planeta e da sociedade aparecem "Café duplo" e "Que mundo, meu Deus", programas que, segundo o diretor da TSF, se encaixam "no imperativo de explicar a realidade".

A entrada destas novas propostas na grelha não impede a continuidade de programas que conquistaram a preferência dos ouvintes nos últimos anos, como é o caso das entrevistas realizadas em conjunto pela TSF com outros órgãos de comunicação do grupo, como o "Jornal de Notícias".

As novidades da grelha da TSF

"Que mundo, meu Deus"

Diariamente, três personalidades (o muçulmano Khalid Sacoor, a judia Miriam Assor e o católico João Paiva) vão debater, ao longo de breves minutos, um tema da atualidade à luz das suas crenças religiosas. Não sendo especificamente um programa sobre religião, "Que mundo, meu Deus" quer, todavia, promover o diálogo livre, demonstrando ainda que "é muito mais o que une as pessoas do que aquilo que separa as religiões".

"Café duplo"

Uma das novidades matinais da estação noticiosa é a rubrica "Café duplo", que consiste num frente a frente sobre os principais temas da atualidade. Apesar de protagonizado por figuras "com fortes alicerces na política, vão ser discutidas sobretudo as políticas que influenciam o nosso dia a dia", explica Domingos de Andrade.

"Viagem a Portugal"

Na senda da lendária "Viagem a Portugal" de José Saramago, o infatigável Fernando Alves vai fazer-se ao caminho, percorrendo o itinerário cumprido pelo Nobel nos finais da década de 1970, mas propondo também outros trilhos que o escritor poderia eventualmente ter feito.

"TSF à mesa"

O jornalista António Catarino parte em busca dos melhores restaurantes em "TSF à mesa". Nesta rubrica, tanto cabem os melhores pratos da cozinha tradicional portuguesa como as mais apelativas inovações gastronómicas.