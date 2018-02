Ator de "House of Cards" morre aos 59 anos

Nuno Azinheira Hoje às 11:47 Facebook

Reginald E. Cathey, o ator que interpretava a personagem de Freddy Hayes em "House of Cards", morreu esta sexta-feira, em Nova Iorque.

"Reg", nome pelo qual era conhecido, terá morrido em casa rodeado de amigos e família. A imprensa internacional avança que o ator lutava há muito contra um cancro no pulmão. A notícia da morte de "Reg" foi dada por David Simon, criador da série "The Wire", através do Twitter.

"Não era apenas um bom ator, mas um ser humano simples, com quem partilhei dias longos a gravar. Ele tinha a capacidade de deixar qualquer homem a pensar. Reg, a tua memória é uma bênção", escreveu naquela rede social.

O Netflix já reagiu à morte do ator, de 59 anos, através de um comunicado publicado no The Hollywood Reporter.

"Estamos de coração partido pela partida do nosso amigo e colega de "House of Cards". Reg era um homem muito simpático, um ator dedicado e um verdadeiro cavalheiro", pode ler-se.

Além do sucesso da personagem de Freddy Hayes em "House of Cards", razão pela qual chegou a vencer um Emmy, o trabalho de Reginald E. Cathey ganhou destaque depois das participações nas séries televisivas do canal HBO, "OZ", que foi emitida de 1997 a 2003, e "The Wire", emitida de 2002 a 2008.