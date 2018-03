Dúlio Silva Hoje às 15:05 Facebook

Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves encarnaram os papéis de Cláudia Pascoal e Isaura e fizeram uma reinterpretação, com um toque de comédia, do hino de Portugal no Festival Eurovisão da Canção de 2018.

A paródia do tema "O Jardim", que as duas apresentadoras protagonizaram, foi exibida na emissão desta quinta-feira do "late night show" "5 Para a Meia-Noite", da RTP1.

O episódio deste programa contou com a presença da intérprete e da compositora da canção que vai representar o nosso país na edição deste ano do Eurofestival. Cláudia Pascoal e Isaura assistiram, em direto, ao momento. As gargalhadas foram uma constante.

O vídeo já foi disponibilizado na página do Facebook e no canal de YouTube do programa da estação pública. Em poucas horas, a paródia feita ao tema "O Jardim" já soma mais de 50 mil visualizações e centenas de partilhas.

A emissão desta quinta-feira de "5 Para a Meia-Noite" foi dedicada ao certame organizado pelo operador público de média. Eládio Clímaco, o apresentador que mais vezes conduziu o Festival RTP da Canção, e Peu Madureira e Catarina Miranda, que concorreram à edição deste ano do referido evento, foram os outros convidados de Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves.