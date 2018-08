"A Guerra dos Tronos" chinesa tem mais de 200 milhões de fãs

Carolina Morais Hoje às 14:10 Facebook

"The Story of Yanxi Palace" estreou-se em julho na China e já apresenta médias de 212 milhões de espectadores por episódio. Bem ao estilo de "A Guerra dos Tronos", os seus direitos de emissão já foram vendidos a 70 outros países.

A história desenrola-se no século XVIII, durante o reinado do imperador chinês Qianlong. Wei Yingluo torna-se serva na Cidade Proibida com uma única missão: apurar a verdadeira causa (e o culpado) da morte da sua irmã mais velha, que foi assassinada precisamente dentro do palácio imperial. Pelo caminho, forjam-se alianças, mas também inimigos. Descobrem-se segredos, paixões e traições. Enfrenta-se a morte.

O cenário parece-lhe familiar? É verdade. É que a série chinesa "The Story of Yanxi Palace" tem merecido várias (e positivas) comparações ao fenómeno ocidental "A Guerra dos Tronos". A começar, aliás, pelo número impressionante de espectadores.

A estreia aconteceu apenas a meados de julho na plataforma de "streaming" iQiYi - conhecida como a "Netflix chinesa" - e não tardou a reunir uma sólida base de fãs. No total, já acumula 14,8 mil milhões de visualizações, o equivalente a uma média de 212 milhões de espectadores por episódio. Trata-se nada mais, nada menos do que um quarto da população chinesa com recurso à Internet.

Além disso, o esforço colocado na produção tem sido elogiado, com peças de vestuário, acessórios, penteados e maquilhagem que conferem um enorme realismo à história. Mais uma vez, algo que faz lembrar "A Guerra dos Tronos", que, como sabemos, apresenta elevados custos de produção.

O drama composto por 70 episódios revelou-se um fenómeno de tal ordem que os seus direitos de emissão já foram vendidos a outros 70 países em todo o mundo - incluindo, sobretudo, vizinhos do continente asiático.