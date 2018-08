"A Guerra dos Tronos" comercializa cerveja inspirada em Jon Snow

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:48 Facebook

A HBO aliou-se à cervejaria Brewery Ommegang para comercializar a King in the North, cerveja inspirada na personagem Jon Snow em "A Guerra dos Tronos".

Uma bebida "fabricada para sustentar um líder através de uma longa e escura noite". É assim descrita a King in the North, uma "imperial stout envelhecida em barril" e a quarta cerveja temática de "A Guerra dos Tronos".

Lançada pela HBO em parceria com a Brewery Ommegang, é inspirada na personagem Jon Snow, interpretada por Kit Harington.

A cerveja está à venda em lojas nos Estados Unidos e fará ainda parte de um pacote especial que inclui as outras três: Hand of the Queen, Queen of the Seven Kingdoms e Mother of Dragons.