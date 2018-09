Carolina Morais Hoje às 13:31 Facebook

A estreia da derradeira temporada de "A Guerra dos Tronos" só está prevista para o verão 2019. Enquanto esperamos, eis o que já sabemos sobre o rumo da história e das personagens.

Os fãs de "A Guerra dos Tronos" já estarão certamente habituados a longos períodos de espera entre temporadas. Mas agora que "o inverno se aproxima" - e, com ele, o final da história imaginada por George R. R. Martin -, aproveitamos para reunir todas as informações que temos sobre a derradeira oitava temporada. Vamos aos factos.

Data de estreia

A HBO confirmou que a estreia acontecerá apenas no verão de 2019. Resta saber a data exata.

Número de episódios

Ao contrário dos já habituais 10 episódios das temporadas anteriores, a oitava terá apenas seis. Embora cada um deles com cerca de hora e meia de duração.

Quem ficará no Trono de Ferro?

A resposta permanece no segredo dos deuses mas, numa entrevista ao "The Hollywood Reporter", Emilia Clarke (Daynerys) revelou que a HBO filmou vários finais alternativos, de forma a despistar eventuais "spoilers".

Realização

Miguel Sapochnik, David Nutter e os criadores da série, David Benioff e D.B. Weiss, ficarão a cargo da realização dos últimos seis episódios.

O "teaser"

A HBO divulgou no final de agosto um primeiro vídeo oficial com imagens da última temporada da série. Apesar de pouco revelador, nele vemos Jon Snow a regressar a Winterfell a tempo de combater o exército de "White Walkers" que, no final da sétima temporada, derrubou a Muralha.

E depois do adeus?

Enquanto George R. R. Martin se dedica a completar a série literária na qual a trama televisiva é baseada, a HBO vai oficialmente avançar para uma prequela de "A Guerra dos Tronos", que se debruçará na origem dos conflitos entre os "White Walkers" e a humanidade. O episódio piloto deverá ser produzido no primeiro trimestre de 2019.