"A Guerra dos Tronos" vai lançar, em 2019, um programa especial que reúne todo elenco - incluindo atores que já foram "mortos" na série. Conan O'Brien será o apresentador.

Depois de transmitir a sua derradeira temporada, em abril de 2019, "A Guerra dos Tronos" presenteará milhões de fãs com uma emissão muito especial. Um programa apresentado por Conan O'Brien que reunirá as grandes estrelas da série, incluindo aquelas que já desapareceram do ecrã em virtude da morte da sua personagem - como, por exemplo, Sean Bean, o eterno Ned Stark, morto na primeira temporada.

As filmagens decorreram em Belfast, na Irlanda, no início deste ano. Sabe-se, no entanto, que o programa não será transmitido pela HBO. Em vez disso, será parte integrante e exclusiva de uma caixa de DVD que reunirá todas as oito temporadas da história idealizada por George R. R. Martin.

Embora nenhum outro ator, além de Sean Bean, tenha sido confirmado, a verdade é que não é difícil de imaginar a lista de convidados. Além de estrelas ainda "vivas" como Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark) ou Peter Dinklage (Tyrion Lannister), os fãs já especulam a presença de atores como Jason Momoa (Khal Drogo), Richard Madden (Robb Stark) ou Rose Leslie (Ygritte).

A oitava e última temporada de "A Guerra dos Tronos" tem estreia agendada para abril de 2019.