Ana Filipe Silveira Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A minissérie documental "Sem Planos do que Virá Depois" estreia-se esta terça-feira, às 21 horas, no canal público. O segundo e último episódio vai para o ar quarta-feira, à mesma hora. Neles, conta-se a história de "Amar pelos Dois", tema com que Salvador Sobral venceu a Eurovisão 2017.

"Sem Planos do que Virá Depois" procura retratar aquele que "é um momento único na história da música portuguesa", disse Nuno Galopim, coautor ao lado de Miguel Pimenta, da minissérie sobre a história de "Amar pelos Dois" e a vitória de Salvador Sobral, a 13 de maio passado, na Eurovisão 2017 em Kiev, na Ucrânia. "Esta canção deu conta dos nossos corações e conquistou o mundo. No fundo, é esta a história que queremos partilhar com todos", acrescentou o consultor da RTP na apresentação do formato.

O primeiro capítulo vai para o ar esta terça-feira à noite, depois do "Telejornal", e "inclui uma viagem no tempo aos dias em que o Festival da Canção era marcante e cativava a presença dos principais nomes da música portuguesa", revela um comunicado enviado pelo canal público.

E revela como foi repensado em 2017 o formato do programa [Eurovisão], como os músicos aceitaram o desafio de participar e, aos poucos, ali nasceu um fenómeno em torno de 'Amar Pelos Dois', canção cuja história a própria Luísa Sobral apresenta de guitarra nas mãos

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Já a segunda parte deste documento transporta os espectadores até Kiev e recorda como, "depois de um plano diferente de ensaios a que o estado de saúde de Salvador Sobral obrigou, a canção também cativou tudo e todos".

"O clima de tensão e surpresa vivido na 'passadeira vermelha', olhares pelos camarins e ensaios, as escapadelas pela cidade, assim como os instantes de maior emoção recordam momentos que ficaram entre os mais marcantes do ano e que têm já um lugar na história da música portuguesa", frisa a mesma nota.

"Sem Planos do que Virá Depois" é salpicado por imagens inéditas de bastidores, "momentos musicais inéditos pelos irmãos Sobral e depoimentos de Salvador e Luísa". Dão ainda as suas opiniões Simone de Oliveira, Lena d'Água, Celina da Piedade, Noiserv, Tozé Brito, Júlio Isidro, José Carlos Malato, Filomena Cautela "e os elementos da equipa da RTP que trabalhou nas edições de 2017 do Festival da Canção e do Festival da Eurovisão".