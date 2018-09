Carolina Morais Hoje às 11:59 Facebook

"John & Yoko: Above Us Only Sky" é o nome do documentário que revelará a história nunca contada da música dos Beatles "Imagine", assim como do álbum com o mesmo nome. O Channel 4 irá transmiti-lo no final do ano.

É uma das músicas mais emblemáticas dos Beatles e, no entanto, pouco sabemos sobre ela. Agora, "Imagine" será o grande foco de um novo documentário encomendado pelo Channel 4 britânico, que será transmitido mais perto do final do ano.

"John & Yoko: Above Us Only Sky" vai recuperar as primeiras versões da canção, bem como entrevistas nunca antes reveladas de Lennon. "Acho que o John e eu nos cruzámos para fazermos esta música", confessa Yoko Ono na entrevista que concedeu para o filme de 90 minutos. Além dela, contam-se ainda com testemunhos de Julian Lennon, filho mais velho do Beatle, e de David Bailey, fotógrafo que capturou a famosa fotografia de John e Yoko Ono que acabou na capa da "Vogue".

A realização ficará a cargo do premiado Michael Epstein. "A mensagem de 'Imagine' é tão poderosa hoje como o era quando o John e a Yoko a escreveram, há quase 50 anos. Eu olho para o mundo, vejo-o cheio de ódio e guerras sem fim, e sinto verdadeiramente falta da voz do John. Precisamos dele agora mais do que nunca. E é isso que esperamos fazer com 'Above Us Only Sky': mostrar como a mensagem de paz e amor do John e da Yoko ainda tem importância", explicou Epstein.