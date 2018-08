A imagem de Salvador Sobral a entregar troféu a "música horrível"

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 13 Maio 2018 às 12:50 Facebook

Salvador Sobral chegou a considerar "Toy" uma "música horrível", mas é esta que se sucede ao tema "Amar Pelos Dois", com o qual venceu a edição do ano passado do Festival Eurovisão da Canção. Na hora de passar o testemunho, o português não teve como fugir a Netta.

A 24 horas de completar um ano da sua vitória, em Kiev, na Ucrânia, o irmão de Luísa Sobral cedeu o lugar à israelita que participou na 63.ª edição do certame de música. Não terá sido um resultado do agrado de Salvador, que teceu publicamente críticas a "Toy".

"De repente, o YouTube achou que eu iria gostar da canção de Israel. Então, abri aquilo e saiu-me de lá uma música horrível. Eu pensei: YouTube, muito obrigado, mas não é por aqui", disse o primeiro luso a vencer o Eurofestival.

Contudo, foi este o tema ganhador do concurso. A tradição manda que o último vencedor entregue o troféu ao que acaba de ser eleito. Este sábado à noite não foi exceção. Salvador Sobral subiu ao palco da Altice Arena, em Lisboa, e enfrentou Netta pela primeira vez.

"Achei que ele me respeitou quando me deu o prémio. Envio-lhe amor", disse a israelita na conferência de imprensa que se seguiu à derradeira etapa da Eurovisão.

Recorde-se que Netta venceu o concurso com um total de 529 pontos, número que resultou da soma dos votos dos júris dos 43 países participantes (212) com os do público (317). É a quarta vez que Israel vence o certame, depois de ter alcançado ganhos em 1978, 1979 e 1998.