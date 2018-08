A reação de Cristina Ferreira à saída da TVI

Dúlio Silva Ontem às 23:05 Facebook

A apresentadora Cristina Ferreira reagiu indiretamente à cessação da sua ligação contratual (e emocional) com a TVI. E fê-lo - imagine-se - a lembrar uma vez mais as suas origens.

Vem da Malveira e é à Malveira que regressa todos os dias para junto dos seus, onde se sente em "segurança", como já referiu no passado. Intitula-se "a saloia da Malveira" com o mesmo sorriso com que contagia os espectadores que ajudaram a fazer dela a "rainha" da TVI.

Não é, por isso, de estranhar que, no momento em que é oficializada a sua saída da estação de Queluz de Baixo, Cristina Ferreira recue às origens. Foi o que fez, esta quarta-feira à noite, para reagir - ainda que indiretamente - à nova etapa da sua vida profissional.

"Tem 40 anos. Tirada pela minha mãe. Regista o momento em que comecei a andar...", escreveu a comunicadora na legenda de uma fotografia da sua infância. O registo foi feito na rede social Instagram minutos depois de o canal da Media Capital emitir um comunicado que confirma a sua saída da empresa.

Na TVI há 16 anos, é agora altura para Cristina de rumar a um novo desafio. É a nova estrela da SIC, que oficializará a sua contratação em breve. Lá, e além do papel de apresentadora, assumirá também a função de consultora executiva da direção-geral, escreveu o "Expresso", que pertence ao mesmo grupo do canal.