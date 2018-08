"A tua cara não me é estranha" está de volta à TVI

Dúlio Silva 24 Maio 2018 às 16:44 Facebook

Twitter

O programa "A Tua Cara Não Me É Estranha", que desafia figuras públicas a imitar personalidades da música nacional e internacional, regressa esta semana à TVI. Do leque de concorrentes desta edição fazem parte, por exemplo, as cantoras Mónica Sintra e Nucha.

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha assumem, uma vez mais, a condução da adaptação portuguesa do formato espanhol "Tu Cara Me Suena", produzida pela Endemol. A sétima temporada (quatro edições originais, uma de duetos e outra com crianças) estreia-se este sábado à noite no canal de Queluz de Baixo.

O elenco de concorrentes é composto pelos cantores Carlos Costa, Mónica Sintra e Nucha, pelos atores Ricardo Castro e Catarina Siqueira e pelo humorista Alexandre Santos. Sissi Martins e Rúben Madureira, que conciliam a arte da representação com o canto, fecham o rol de participantes.

O júri volta a ser presidido pelo produtor musical Luís Jardim. Os atores José Carlos Pereira e Alexandra Lencastre completam o leque de jurados.