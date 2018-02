Afinal, 11ª temporada de "Ficheiros Secretos" pode não ser a última

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:18 Facebook

A atual temporada de "Ficheiros Secretos", exibida em Portugal na Fox, pode não ser a última como tinha sido anunciado. O criador Chris Carter garante que a história ainda tem "vida" para ser contada. Se avançar, terá de convencer Gillian Anderson a permanecer no elenco.

O criador de "Ficheiros Secretos" tinha garantido que a 11ª temporada de "Ficheiros Secretos" seria a última. Agora, em entrevista ao "Digital Spy", mostrou ter opinião contrária. "Ainda há vida nesta história", disse Chris Carter.

A ser assim, o argumentista terá um problema a resolver, já que Gillian Anderson, protagonista da trama ao lado de David Duchovny, revelou que, depois desta época - por cá exibida no canal Fox - não tenciona voltar a vestir a pele de Dana Scully. "Nós amamos e respeitamos a decisão dela, e com certeza que com a sua saída precisaremos de nos unir e pensar seriamente no que fazer a seguir", antecipou Carter na mesma entrevista.

No início deste ano, Gillian Anderson, de 49 anos, frisou que uma 12ª época de "X-Files" (título original) está fora de questão para si. "Tenho dito isto desde o começo: acabou para mim. Surpreende-me a reação das pessoas [quando refere que não regressará mais ao papel de Scully], porque sempre afirmei que só participaria em mais uma temporada", explicou a intérprete ao site TV Line.

"Ficheiros Secretos" estreou-se em Portugal, na Fox, a 5 de janeiro, dois dias depois do seu regresso aos ecrãs nos EUA.