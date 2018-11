Alvim dá nega a Pedro Teixeira e não participa no "Dança com as Estrelas"

Dúlio Silva Hoje às 18:17 Facebook

O humorista Fernando Alvim revelou, no programa que conduz na estação de rádio Antena 3, que recusou um convite feito por Pedro Teixeira para integrar o leque de concorrentes da próxima edição do "talent show" "Dança com as Estrelas", a primeira sem Cristina Ferreira no comando.

À procura de famosos disponíveis para aprender a dançar no "talent show", a TVI levou uma nega de Fernando Alvim. Confirmou o próprio, no programa de rádio "Prova Oral", afirmando que o convite lhe foi endereçado pelo ator Pedro Teixeira, que vai conduzir o formato com a atriz Rita Pereira.

"No outro dia fui convidado para um programa da TVI, que recusei, que é o... o 'Dança com as Estrelas'. Fui convidado. Ligou-me o Pedro Teixeira", referiu o humorista, de 44 anos.

Bem-disposto, afirmou ter sido "justo" na opção que tomou e justificou: "Eu disse-lhe: 'Tudo o que de mal podia ser feito nesse programa, já foi feito pelo [Nuno] Markl, pelo [António] Raminhos'. O que é que eu vou lá fazer? Não vou acrescentar mais nada..."

A próxima temporada do "Dança com as Estrelas", a quarta, não contará pela primeira vez com Cristina Ferreira na apresentação, na sequência da sua saída para a SIC.

Todas as anteriores edições foram conduzidas pela antiga estrela da TVI, que, na época de estreia, dividiu a condução com Paulo Fernandes e que, na terceira, fez parelha com Pedro Teixeira.