AMC confirma nova temporada de "The Walking Dead"

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O canal norte-americano AMC confirmou que a série regressará ao pequeno ecrã para uma nona temporada. A estreia está prevista para outubro deste ano.

Boas notícias para os fãs de "The Walking Dead": O apocalipse zombie parece não estar perto do fim, mesmo com a baixa de audiências da oitava temporada. As personagens da série preparam-se para mais uma ronda após o anúncio da nona época, confirmou o canal AMC.

Mas desta vez, a produção vai sofrer alterações. Scott Gimple, atual produtor-executivo, deixará de estar encarregue da trama. Quem vai ocupar o seu lugar é a escritora e coprodutora-executiva Angela Kang, agora promovida a "showrunner".

Por sua vez, enquanto diretor oficial de conteúdos, Gimple será o responsável por todo o universo dos mortos-vivos, que pretende expandir. Por agora, a série conta com o spin off "Fear The Walking Dead".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Este é um grande dia para todo o universo da televisão de "The Walking Dead"", anunciou o diretor do AMC, Charlie Collier. "Temos orgulho em reconhecer a contribuição da Angela para a série, a quem deixamos caminho aberto para a direção da nona temporada. Reconhecemos ainda, com gratidão e admiração, a liderança de Scott no que diz respeito aos conteúdos que formam o universo de TWD".

Estas mudanças podem estar relacionadas com a queda de audiência que se tem verificado, ao longo dos últimos tempos, por parte dos espetadores.

"The Walking Dead" está neste momento a meio da temporada 8, com novos episódios a chegar à Fox portuguesa já no próximo mês de fevereiro. Já a nona temporada, acabada de anunciar, tem estreia prevista para outubro deste ano.