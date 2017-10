"American Horror Story: Cult" sofre cortes devido à tragédia de Las Vegas

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O canal FX anunciou que os produtores de "American Horror Story: Cult" decidiram fazer cortes no episódio que será exibido esta terça-feira, em simultâneo em Portugal e nos Estados Unidos, devido a retratar, logo no início, uma cena de violência armada.

O ataque armado que há uma semana fez 58 mortos e mais de 500 feridos em Las Vegas fez com quem Ryan Murphy e os produtores da série antológica "American Horror Story" optassem por fazer cortes substanciais na cena de abertura do episódio que será exibido esta terça-feira à noite.

"Esta abertura, que foi filmada há dois meses e que retrata uma ocorrência de violência armada que, tristemente, se tornou muito comum no nosso país, contém uma sequência que alguns espectadores podem considerar traumática. Só o episódio com a versão editada será exibido no canal FX, enquanto a versão longa do episódio estará disponível na plataforma VOD, bem como nas plataformas do FX Networks, FXNOW e FX +", explicou, em comunicado, a cadeia de TV norte-americana.

"American Horror Story: Cult" é a sétima temporada da série antológica criada por Ryan Murphy e Brad Fulchuk e pode ser vista em Portugal na Fox. Sarah Paulson, Evan Peters, Cheyenne Jackson, Billie Lourd e Alison Pill interpretam.