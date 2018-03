"Anatomia de Grey" diz adeus a duas atrizes no final da temporada

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:07 Facebook

Jessica Capshaw e Sarah Drew vão abandonar o elenco da série "Anatomia de Grey". A notícia foi confirmada pelas duas intérpretes e já foi comentada por Shonda Rhimes, criadora da produção da ABC.

As médicas Arizona Robbins e April Kepner estão de saída do hospital mais famoso da televisão norte-americana. Numa altura em que a série se encontra na 14.ª temporada e que ainda não foi oficialmente renovada, os produtores optaram pela saída das duas atrizes, que integravam o elenco há dez e nove temporadas, respetivamente.

Esta quinta-feira, as duas intérpretes confirmaram a notícia que começou a ser avançada pela imprensa. "Nos últimos dez anos tive não só o privilégio de interpretar a Arizona Robbins, mas também de me apaixonar por ela", pode ler-se no Instagram de Jessica Chapshaw. "Ela foi um dos primeiros membros da comunidade LGBTQ a ser representada regularmente numa série de televisão (...). Estou triste por vê-la partir mas consolada porque vai continuar viva na nossa consciência e imaginação".

Sarah Drew também reagiu, via Instagram, e prometeu guardar a verdadeira despedida para mais tarde. "Sei que estão tristes. Eu também estou. Ainda não tive tempo de processar a informação (...). Por isso, não estou pronta para vos agradecer e fazer uma declaração mais abrangente sobre os meus nove anos aqui. Isso fica para mais tarde", começou por escrever a atriz. "Por agora, gostaria de dizer: amo-vos e amo a April. A história dela ainda não acabou".

ShondaRhimes, a mente por detrás do fenómeno "Anatomia de Grey", também deixou uma mensagem aos fãs da série, bem como às duas atrizes que estão de saída: "Estarei para sempre grata à Jessica e à Sarah por terem dado vida a estas personagens de uma forma tão vibrante e por inspirarem mulheres em todo o mundo. Elas farão sempre parte da família da Shondaland."

A revista "Deadline" foi a primeira a avançar com a notícia, que motivou um comunicado por parte da produtora executiva, Krista Vernoff.

A referida publicação deu a entender que a saída das duas intérpretes estaria relacionada com o aumento salarial da protagonista, Ellen Pompeo, que vai passar a receber mais de 16 milhões de euros por ano. A produtora desmentiu a informação e garantiu que a decisão de acabar com as personagens foi de "cariz criativo".