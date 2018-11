Carolina Morais Hoje às 12:54 Facebook

A personagem de Andrew Lincoln na série "The Walking Dead" despediu-se dos espectadores este domingo, mas o canal AMC confirmou que o ator vai protagonizar vários filmes que darão continuidade à história de Rick Grimes.

O percurso de Rick Grimes na série "The Walking Dead" pode ter chegado ao fim este domingo, mas o AMC ainda não está pronto para se despedir desta personagem tão icónica. O canal anunciou que o ator Andrew Lincoln vai regressar muito brevemente ao universo dos "zombies" para protagonizar vários filmes que darão continuidade à história do protagonista.

O primeiro deles, que deverá iniciar a produção já no início de 2019, irá revelar o paradeiro de Rick Grimes, que no episódio de "The Walking Dead" deste domingo ficou gravemente ferido na sequência de uma explosão - levando os seus companheiros a acreditarem que estava morto - e acabou por ser resgatado por um helicóptero.

"Não é o início do fim, é o fim do início", começou por dizer Andrew Lincoln. "Gosto da ideia de contarmos uma história maior, com uma perspetiva mais ampla. Sempre tive interesse em saber o que se passa lá fora. Se existe, ou não, contacto com o resto do mundo."

O produtor de longa data da série, Scott M. Gimple, será também o responsável pelos futuros filmes, que considera serem "uma grande evolução daquilo que tem sido feito na série". "Queremos abrir novos caminhos com histórias diferentes, todas elas parte do mesmo universo que cativou o nosso imaginário durante quase uma década."

E haverá muitas mais surpresas além da continuidade da história de Rick Grimes. "Vamos ver mundos nunca antes vistos de 'The Walking Dead' e caras do passado da série, além de novas personagens que esperamos que se tornem adoradas pelos fãs", revelou o produtor.