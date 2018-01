Ângelo Rodrigues começa a gravar série de televisão no Brasil

Nuno Azinheira Hoje às 11:59 Facebook

O ator português começou neste sábado a gravar uma nova temporada da série brasileira "Desencontros", produzida pela Sony Entertainment e exibida pelo canal do grupo no Brasil e pela plataforma Netflix naquele país.

O anúncio foi feito pelo próprio Ângelo Rodrigues na sua página oficial de Facebook, publicando uma foto sua quando tinha seis anos, sentado na calçada da Rua Augusta, em Lisboa a observar um homem-estátua. "Tinha a altura de um pinguim com os sonhos do Pessoa", sublinha.

"Passaram 24 anos e brilho nos olhos é o mesmo. Continuo a pedalar da mesma forma e com as mesmas dúvidas de sempre: porque o faço, até quando o poderei fazer. Hoje, no país dos opostos, comecei a gravar a série "Desencontros" para a Sony Entertainment. No fundo, aquela criança de 6 anos continua aqui, a querer pintar a cara de branco para que não descubram quem ela é", escreve o ator na publicação.

A série Desencontros é uma comédia romântica brasileira, que se estreou em 2014, e que pelo seu sucesso tem sido renovada anualmente.

Realizada por Rodrigo Bernardo e produzida pela produtora brasileira Chocolate Filmes para a Sony, "Desencontros" é "uma história de amor que retrata as aventuras por que todos passam para encontrar a sua alma gémea".

Esta não é a estreia de Ângelo Rodrigues na ficção brasileira. Em 2005, o ator integrou o elenco de "Os Canalhas", que foi exibido no GNT.