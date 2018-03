Anthony Hopkins será "Rei Lear" em telefilme da Amazon e da BBC

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:42 Facebook

Anthony Hopkins, vencedor de um Oscar da academia, vai protagonizar "Rei Lear", um telefilme da Amazon e da BBC baseado na obra homónima de William Shakespeare.

O filme deverá estrear-se ainda esta primavera e conta com grandes nomes no elenco. Além de Hopkins, no papel de Rei Lear, Emma Thompson ("O Amor Acontece", "Nanny McPhee") será a filha mais velha do rei, Emily Watson ("A Teoria de Tudo", "Genius") vai interpretar o papel da filha do meio e Florence Pugh ("Lady Macbeth") assume o papel de filha mais nova, adianta a revista "The Hollywood Reporter".

A trama passa-se num presente fictício em Inglaterra, numa altura em que o "rei abdica do trono a favor das duas filhas corruptas e rejeita a única que é honesta", adianta o site IMDB.com. Christopher Eccleston ("DoctorWho"), Tobias Menzies ("O Gerente da Noite"), Andrew Scott ("Sherlock") e Jim Carter ("Downton Abbey") são outros dos nomes deste elenco de luxo, que marca o regresso de Anthony Hopkins à televisão. Em 2016, o ator havia participado na primeira temporada de "Westworld", série da HBO.

O filme vai ser exibido em exclusivo na BBC e na Amazon Prime Video e demonstra a boa relação das duas companhias. Além de estarem a trabalhar na adaptação do livro "Good Omens", a Amazon transmite atualmente séries da BBC nos Estados Unidos.