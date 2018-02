Apurados os primeiros sete finalistas do Festival RTP da Canção

Ana Filipe Silveira Hoje às 00:11 Facebook

Está dado o pontapé de saída para encontrar o sucessor de Salvador Sobral no Festival Eurovisão da Canção. Esta noite, na primeira semifinal do certame organizado pela RTP, foram escolhidos sete dos 14 finalistas.

Peu Madureira, Janeiro, Catarina Miranda, Anabela, Beatriz Pessoa, Joana Barra Vaz e Joana Espadinha foram apurados para a final do Festival RTP da Canção, a decorrer na noite do dia 4 de março, no Pavilhão Multiusos de Guimarães.

A escolha resultou do somatório dos votos do público (50%) com os do júri (50%), que voltou a ser presidido por Júlio Isidro. O painel é ainda composto por Ana Bacalhau, Ana Markl, António Avelar Pinho, Carlão, Mário Lopes, Sara Tavares, Tozé Brito e Luísa Sobral, autora de "Amar Pelos Dois", tema que venceu a edição passada do Festival RTP da Canção e, depois, da Eurovisão.

Excluídos da competição ficaram Rui David, José Cid, JP Simões, Bruno Vasconcelos, Maria Amaral e Rita Dias. A primeira semifinal, à semelhança do que irá acontecer na segunda, decorreu no Estúdio 1 da RTP, em Lisboa. José Carlos Malato e Jorge Gabriel foram os anfitriões da noite.

Na segunda semifinal, marcada para o próximo domingo, dia 25, lutam por um lugar na lista de finalistas os temas compostos por Aline Frazão (cantado por Susana Travassos), Armando Teixeira (Lili), Bruno Cardoso (Sequin), Capicua (Tamin), Daniela Onís (interpretado pela própria), Diogo Piçarra (que se escolheu para o cantar), Francisco Rebelo (David Pessoa), Isaura (Cláudia Pascoal), João Afonso (Rita Ruivo), Miguel Ângelo (Dora Fidalgo), Paulo Flores (Minnie & Rhayra), Peter Serrado (na voz do próprio) e Tito Paris (Maria Inês Paris).