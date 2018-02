Arnold Schwarzenegger estreia-se nas séries em produção da Amazon

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:54 Facebook

Chama-se "Outrider", passa-se no final dos anos 1800 e Arnold Schwarzenegger será um dos protagonistas. Além de ator, o ex-governador da Califórnia também será produtor executivo da trama.

A notícia está a ser avançada pela revista "Variety", que avança com uma sinopse do "western" que a Amazon está a preparar.

"Vai seguir um xerife do território índio de Oklahoma no final dos anos 1800", pode ler-se. "O xerife é encarregado de prender um lendário fora da lei na região selvagem e é forçado a fazer parceria com um Marshall Federal (polícia) implacável (Schwarzenegger) para garantir que a justiça seja feita."

A confirmarem-se as intenções da Amazon, este será o primeiro papel do antigo culturista numa série televisiva. Schwarzenegger, de 70 anos, destacou-se no grande ecrã em filmes como "Exterminador Implacável", "Os Mercenários" ou "Conan, O Bárbaro", tendo ainda sucedido a Donald Trump na apresentação do programa "O Aprendiz - Celebridades", da NBC.

Atualmente, o intérprete prepara-se para começar a gravar mais um filme da saga "Exterminador Implacável", cujas filmagens devem arrancar em março.