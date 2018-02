Ana Filipe Silveira Ontem às 20:02 Facebook

Twitter

A primeira semifinal do Festival RTP da Canção realiza-se no próximo domingo nos estúdios do operador público. A estação disponibilizou os primeiros 45 segundos das músicas a concurso.

A ordem pela qual vão subir ao palco ainda não foi revelada, mas já se sabe quais as músicas que integram a primeira semifinal do Festival RTP da Canção, que se realiza no próximo domingo, dia 18, nos estúdios da RTP, em Lisboa.

No YouTube, a estação pública partilhou os primeiros 45 segundos de cada um dos 13 temas a concurso nesse dia.

A segunda semifinal realiza-se a 25 de fevereiro, também na RTP, e a final acontecerá uma semana mais tarde no Pavilhão Multiusos de Guimarães. A apresentação estará a cargo das duplas Jorge Gabriel e José Carlos Malato (primeira semifinal), Sónia Araújo e Tânia Ribas de Oliveira (segunda semifinal) e Filomena Cautela e Pedro Fernandes (final).

Ouça os excertos das primeiras canções a concurso.

"Anda Estragar-me os Planos" - De Francisca Cortesão, por Joana Barra Vaz:

"O Som da Guitarra é a Alma de um Povo" - De e por José Cid:

"Sem Medo" - De Jorge Palma, por Rui David:

"Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada" - De Júlio Resende, por Catarina Miranda:

"A Mesma Canção" - De Paulo Praça, por Maria Amaral:

"Para te Dar Abrigo" - De Fernando Tordo, por Anabela:

"Só por Ela" - De Diogo Clemente, por Peu Madureira:

"(sem título)" - De e por Janeiro:

"Austrália" - De Nuno Rafael, por Bruno Vasconcelos:

"Zero a Zero" - De Benjamim, por Joana Espadinha:

"Eu te Amo" - De Mallu Magalhães, por Beatriz Pessoa:

"Com Gosto Amigo" - De e por Rita Dias:

"Alvoroço" - De e por JP Simões:

O júri volta a contar com Júlio Isidro e Tozé Brito. Juntam-se-lhes Carlão, Sara Tavares, Luísa Sobral, Ana Bacalhau, António Avelar Pinho e Mário Lopes.