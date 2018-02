Ana Filipe Silveira Hoje às 13:35 Facebook

Twitter

O episódio especial entre as séries "Scandal" e "How To Get Away With Murder" está agendado para ser emitido nos EUA a 1 de março. Até lá, a ABC vai abrindo o apetite dos fãs das histórias de Shonda Rhimes. O canal acaba de divulgar dois trailers e novas imagens.

Será um especial de duas horas de duração composto por dois episódios: O primeiro ambientado no universo de "Scandal", o segundo no de "How To Get Away With Murder" ("HTGAWM"). O "crossover" entre as duas séries de Shonda Rhimes vai para o ar a 1 de março os EUA e é um dos momentos mais aguardados pelos seguidores das respetivas séries.

A cadeia de TV ABC divulgou novas imagens, que podem ser vistas na galeria acima, e dois novos trailers:

O capítulo de "Scandal" deste especial intitula-se "Allow Me to Reintroduce Myself" e mostra Annalise Keating de "HTGAWM" (personagem interpretada por Viola Davis) a pedir ajuda de Olivia (Kerry Washington) para um caso que defende em tribunal.

Já o episódio de "HTGAWM" recebeu o título "Lahey v. Commonwealth of Pennsylvania" e centra-se na preparação de Olivia para o caso.