Ator de "Game of Thrones" é o protagonista de série "Star Wars"

O ator chileno-americano Pedro Pascal, conhecido pela participação em séries como "Game of Thrones" (HBO) ou "Narcos" (Netflix), vai protagonizar a história de ficção de "Star Wars", "The Mandalorian" na plataforma de streaming Disney+.

A nova série da recém-batizada Disney+ vai situar-se antes do surgimento da Primeira Ordem e depois da queda do Império, sendo que irá abordar as aventuras de um pistoleiro solitário nos confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República.

Com um total de 10 episódios e um custo estimado em cerca de 86 milhões de euros, a primeira temporada de "The Mandalorian" é escrita e produzida por Jon Favreau ("Homem de Ferro") e deverá estrear em 2019. As gravações já foram iniciadas.

Sabe-se também que a Lucasfilm está a desenvolver uma segunda temporada de ação real de "Star Wars" para a Disney+ e que começará a ser produzida também no próximo ano. Neste caso, a história terá como personagem central a espia Cassian Andor e as suas aventuras durante os anos de formação da Rebelião.