Ator de "Game of Thrones" recebeu ameaças de morte

Brenock O'Connor, que encarna a personagem Olly em "Game of Thrones", revelou ter recebido uma ameaça de morte de um seguidor da série. Em 2015, a mensagem chegou pelo Twitter.

O ator Brenock O'Connor foi ameaçado de morte por um fã da série criada por David Benioff e D. B. Weiss. A situação ocorreu em 2015, tinha o intérprete 15 anos, depois da estreia do último episódio da quinta temporada de "A Guerra dos Tronos", no qual O'Connor assassina Jon Snow (Kit Harrigton).

"Acordei e tinha um comentário no Twitter de um homem qualquer. [A série] Ainda nem se tinha estreado no Reino Unido, porque nos EUA sai um dia antes. O comentário dizia: 'Vou assassinar-te a ti e à tua família, vou violar os cadáveres e dar de comer aos meus cães'", contou o profissional, agora com 18 anos, ao jornal britânico "The Sun".

Ainda de acordo com a informação avançada esta segunda-feira pela mesma publicação, O'Connor encarou as palavras como um elogio ao seu desempenho artístico. "Tenho de aceitar porque isto significa que fiz um trabalho impressionante", afirmou.

A famosa série da HBO tem a estreia da oitava e última temporada agendada para 2019. Por enquanto, nem os atores sabem o final que a adaptação ao ecrã dos livros de George R.R Martin terá. Segundo Emilia Clarke (Daenerys), o elenco tem estado a gravar vários finais para a história.