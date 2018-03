Ator de "The Walking Dead" pediu que matassem a sua personagem

Dúlio Silva Hoje às 12:29 Facebook

Jeffrey DeMunn, que integrou o elenco das duas primeiras temporadas de "The Walking Dead", revelou ter pedido aos produtores da série para matarem a sua personagem. O ator, que interpretava Dale, abandonou o canal AMC em 2011.

Em 2010, a pedido do grande amigo e cineasta Frank Darabont - na altura produtor executivo da série -, Jeffrey DeMunn aceitou o desafio de contracenar em "The Walking Dead".

"Estava a fazer uma peça de teatro no Texas quando o Frank me ligou e disse: "Ei, queres vir até Atlanta e matar uns zombies?'", contou em declarações ao "Cleveland.com", confessando ter aceitado sem pensar duas vezes. "Eu sabia que aquilo ia ter qualidade".

Rendido à nova produção do colega, o ator logo assumiu o papel de Dave, personagem que viria a abandonar a série ao fim de duas temporadas.

No entanto, esta morte não aconteceu por acaso. A partir do momento em que Frank Darabont deixou de desempenhar funções enquanto "show runner", o entusiasmo de Jeffrey DeMunn com "The Walking Dead" nunca mais foi o mesmo.

"A morte do Dale foi decisão minha", revelou. "Fiquei furioso quando o Frank foi expulso da série. Passei uma semana sem conseguir respirar direito. E depois percebi, 'Ah, eu posso demitir-me'". E assim fez.

"Eu liguei-lhes e disse, "É uma série de zombies. Matem-me. Já não quero fazer mais isto'", explicou o ator.

Jeffrey DeMunn deixou o AMC em 2011, depois de ter interpretado o papel de Dale ao longo de duas épocas. "Foi um alívio", concluiu.