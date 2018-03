Nuno Azinheira Hoje às 09:48 Facebook

"Scandal", a série que tem acompanhado a história de uma das mulheres mais fortes da ficção televisiva, está prestes a chegar ao fim. De forma a despedir-se da produção da ABC, o elenco juntou-se para uma emocionante retrospetiva.

Preparados ou não, está quase na hora de se dizer adeus a "Scandal". A série que se estreou em 2012, criada por Shonda Rhimes, está a caminho do fim. Será no dia 19 de abril que o último episódio, intitulado de "Over the Cliff", irá para o ar nos Estados Unidos.

Terminadas as gravações da sétima e última temporada, foi divulgado um vídeo em que o elenco recorda a longa viagem até aqui percorrida. Assim, para se despedirem da produção, os atores juntaram-se numa retrospetiva.

As recordações de momentos vividos tanto à frente como atrás das câmaras são muitas e vão deixar saudades. "Não há um único sentimento que eu não tenha tido com o fim da série", confessou Kerry Washington, que interpreta Olivia Colmen, a protagonista.

No decorrer das filmagens destes últimos 18 episódios, o elenco foi-se preparando para o que aí vinha. "Nós tivemos a oportunidade de olhar uns para os outros e dizer 'Adoro-te, vou sentir a tua falta'", contou Guillermo Diaz.

Apesar de as entrevistas terem sido realizadas, na verdade, antes de o capítulo final ter sido gravado, Scott Foley (Jake) já suspeitava como seria para si o último dia. "Eu sei exatamente como vai ser: difícil".

Quanto ao final das personagens, falta descobrir o que o destino lhes reserva. "Eu acho que toda a gente merece um final feliz", disse Kerry Washington. No entanto, "a única pessoa cujo final feliz em 'Scandal' está garantido é Shonda Rhimes", brincou a atriz.